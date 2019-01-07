Не все подписали. Украина вернёт томос об автокефалии в Стамбул в ближайшие дни

Сейчас пергамент, который ещё не заверен членами Синода Вселенского патриархата, выставлен в Софийском соборе Киева.

Томос об автокефалии украинской "новой церкви" в ближайшее время будет возвращён в Стамбул, поскольку документ подписали не все члены Святейшего синода Константинополя. Об этом сообщил глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта Незалежной Андрей Юраш.

— Он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего синода патриархата, — объяснил Юраш во время рождественской литургии в соборе Святой Софии в Киеве.

По его словам, свои подписи священнослужители должны поставить через два дня во время заседания Синода. После этого, как отметил Юраш, пергамент навсегда вернут на Украину и будут хранить "в особых условиях".

Как уже писал Лайф, 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской "новой церкви". Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая УПЦ считает, что это приведёт к большему расколу в стране.