Россиянок и украинок спасли из сексуального рабства в Испании

Правоохранительные органы испанского города Гренада освободили пятерых девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в ночных клубах, сообщает РИА "Новости".
Национальной полицией были задержаны четыре человека, трое из них впоследствии были помещены под стражу. Гражданство людей, удерживающих девушек, не сообщается.
Подозреваемые в организации невольничьего борделя связывались с "поставщиками" девушек в России и на Украине через социальные сети и мессенджеры, а те уже находили потенциальных жертв под видом рабочих агентов.
В прошлом году Лайф рассказывал, как украинские полицейские накрыли группировку, зарабатывающую продажей соотечественниц в ночные клубы ОАЭ. А в Москве подобный бизнес решили устроить участницы конкурсов красоты.
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