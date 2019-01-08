Россиянок и украинок спасли из сексуального рабства в Испании

Девушек с финансовыми проблемами находили в соцсетях и обещали им работу аниматорами или хостес с зарплатой в три тысячи евро. Однако по прибытии в Испанию рабочие обязанности девушек менялись.

Правоохранительные органы испанского города Гренада освободили пятерых девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в ночных клубах, сообщает РИА "Новости".

Национальной полицией были задержаны четыре человека, трое из них впоследствии были помещены под стражу. Гражданство людей, удерживающих девушек, не сообщается.

Подозреваемые в организации невольничьего борделя связывались с "поставщиками" девушек в России и на Украине через социальные сети и мессенджеры, а те уже находили потенциальных жертв под видом рабочих агентов.

В прошлом году Лайф рассказывал, как украинские полицейские накрыли группировку, зарабатывающую продажей соотечественниц в ночные клубы ОАЭ. А в Москве подобный бизнес решили устроить участницы конкурсов красоты.