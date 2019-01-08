Вброс и домыслы. В Посольстве РФ оценили статью о жизни Скрипалей в Британии

По мнению дипломатов, Соединённое Королевство насильственно удерживает экс-полковника ГРУ и его дочь.

В Посольстве России в Великобритании отреагировали на статью The Telegraph о жизни экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после отравления. Дипломаты поясняют, что данные СМИ не более чем домыслы, которые не заслуживают серьёзного комментария.

— Что касается сообщений о проживании Скрипалей, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями, то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях, — говорится в сообщении дипмиссии.

При этом так называемые подробности покушения на Скрипаля дипломаты считают и вовсе вбросом. По словам представителей дипмиссии, семью просто-напросто удерживают в Британии.

Ранее Виктория Скрипаль также отреагировали на сообщения британских СМИ. Она назвала их надуманными, пояснив, что Юлия и Сергей Скрипаль не выходили на связь с родными.

Напомним, британская газета The Telegraph рассказала о жизни экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после отравления в Солсбери. Издание утверждает, что отец и дочь не живут в изоляции в Британии и их посещают близкие друзья, в том числе из России.