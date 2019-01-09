Всемирный банк предсказал падение цен на нефть в 2019–2020 годах

Средняя стоимость нефти в ближайшие два года составит 67 долларов за баррель, заявили во Всемирном банке. Об этом говорится в январском докладе организации о перспективах глобальной экономики.

Таким образом, нынешний прогноз понижен на два доллара по сравнению с опубликованным в июне 2018 года.

При этом эксперты подчеркнули "высокую степень неопределённости" будущих цен на топливо.

Напомним, Всемирный банк также отметил рост российской экономики и низкий уровень инфляции в РФ.

Как ранее писал Лайф, глава "Роснефти" Игорь Сечин озвучил "консервативный" прогноз стоимости нефти в 2019 году. По его мнению, она составит от 50 до 53 долларов за баррель.