Привет, весна? Синоптики пообещали москвичам слабую оттепель на следующей неделе

Погода в уже завершившиеся новогодние каникулы в столице менялась от мягкой и снежной до морозной.

Слабая оттепель прогнозируется в Московском регионе в субботу и в начале следующей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода в уже завершившиеся новогодние каникулы в столице менялась от мягкой и снежной до морозной.

До конца этой недели в Москве и области преимущественно будет наблюдаться до минус 10 градусов днём и до минус 15 градусов ночью. Уже начиная с субботы, 12 января, погода начнёт меняться. Синоптики предупреждают, что атмосферное давление будет интенсивно падать.

— Над столичным регионом установятся тёплые юго-западные воздушные потоки, в начале новой недели возможна слабая оттепель, — говорится в сообщении.

Средняя температура воздуха в эти дни превысит климатическую норму на 5–8 градусов.