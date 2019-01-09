Кто желание загадывал? Под Оренбургом перевернулся вагон с водкой

В Абдулинском городском округе Оренбургской области сегодня в 09:03 местного времени (07:03 мск) с рельсов сошли, по разным данным, от 15 до 18 вагонов. Это случилось у перегона Сарай-Гир.
По данным Лайфа, большинство вагонов были пустыми. Груз был только в четырёх. Три были заполнены железной рудой, а один — водкой. О том, пролилась ли она на землю, не сообщается.
Пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует. Причины ЧП выясняются, на месте аварии работает спецкомиссия. Возможна задержка пассажирского поезда Нижневартовск — Пенза.
Ранее подобная авария произошла на Урале. Там пришлось вносить серьёзные корректировки в пассажирское движение.
Фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.
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