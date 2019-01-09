Кто желание загадывал? Под Оренбургом перевернулся вагон с водкой

Обошлось без пострадавших. Угрозы экологической безопасности нет. В причинах ЧП разбирается спецкомиссия.

В Абдулинском городском округе Оренбургской области сегодня в 09:03 местного времени (07:03 мск) с рельсов сошли, по разным данным, от 15 до 18 вагонов. Это случилось у перегона Сарай-Гир.

По данным Лайфа, большинство вагонов были пустыми. Груз был только в четырёх. Три были заполнены железной рудой, а один — водкой. О том, пролилась ли она на землю, не сообщается.

Пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует. Причины ЧП выясняются, на месте аварии работает спецкомиссия. Возможна задержка пассажирского поезда Нижневартовск — Пенза.

Ранее подобная авария произошла на Урале. Там пришлось вносить серьёзные корректировки в пассажирское движение.

Фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.