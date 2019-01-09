В Кремле подтвердили подготовку визита Эрдогана в Россию

Турецкий лидер ранее говорил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным в том числе ситуацию в Сирии.

Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию готовится. Планируется, что он состоится в ближайшей перспективе, однако точная дата пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В достаточно ближней перспективе, если не в ближайшей, мы ожидаем и готовим такой визит, — сказал он. — Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено.

Напомним, в пресс-службе турецкого лидера сообщали, что он планирует посетить Россию в январе. Сам Эрдоган ранее говорил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным в том числе ситуацию в Сирии.