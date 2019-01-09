"Осадочек остался". Рогозин впервые прокомментировал отзыв приглашения в США

Гендиректор "Роскосмоса" заявил, что хотел бы видеть в NASA все-таки предсказуемого партнера.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин впервые высказался по поводу отзыва приглашения в Штаты, что сделали в NASA. Он считает, что это произошло из-за борьбы между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом.

— В данной конкретной ситуации это фрагмент борьбы между конгрессом и Трампом. В данном конкретном случае НАСА оказалось жертвой этой борьбы, — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

При этом глава "Роскосмоса" добавил, что осадочек у него остался после отмены визита, ведь в NASA он хотел бы видеть предсказуемого партнера.

Как ранее писал Лайф, глава NASA Джим Брайденстайн в интервью The Washigton Post сообщил, что Штаты отменили встречу с Рогозиным из-за возражений сенаторов конгресса.

Напомним, руководители двух космических агентств планировали встретиться в феврале 2019 года. Было намечено обсудить в том числе новые контракты на запуски ракет "Протон". Кроме того, не исключалась возможность встречи Рогозина и главы SpaceX Илона Маска.