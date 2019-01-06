Глава НАСА объяснил, почему отозвал приглашение Рогозина в США

Он открыто признал, что передумал, желая "подстроиться под интересы сенаторов", недовольных возможностью визита главы "Роскосмоса".

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что был вынужден отозвать приглашение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США из-за требований сенаторов. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

— Мы слышали от многих сенаторов, что это не очень хорошая идея — заявил Брайденстайн. — И я хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому я отменил приглашение.

О возможной полной отмене визита Рогозина в США стало известно накануне. В "Роскосмосе" сразу потребовали объяснений от американской стороны.

Напомним, визит Дмитрия Рогозина в США должен был стать ответным. Джим Брайденстайн прилетал в Россию в прошлом году. Он присутствовал при запуске российско-американского экипажа на МКС, когда произошла авария и ракета взорвалась. Никто не пострадал благодаря спасательной системе.

Брайденстайн даже после этого уверял, что отношения США и России в космосе крепче, чем когда-либо.