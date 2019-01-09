Правительство выделило 147 млн на помощь пострадавшим в Магнитогорске

Дмитрий Медведев поручил как можно скорее направить их на приобретение жилья взамен разрушенного.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин выделил из своего резервного фонда 147 млн рублей на помощь пострадавшим при обрушении дома в городе Магнитогорск.

— Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это, прежде всего, жильцы двух подъездов, подъезда номер 7 и номер 8, это 101 семья, им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем, — сказал Медведев во время видеосвязи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

По его словам, площадь нового жилья будет зависеть от того, насколько большими были квартиры в доме, где произошло обрушение. Медведев получил выделить деньги "как можно быстрее".

Ранее сообщалось, что дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд, признали безопасным для проживания.