Правительство выделило 147 млн на помощь пострадавшим в Магнитогорске

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин выделил из своего резервного фонда 147 млн рублей на помощь пострадавшим при обрушении дома в городе Магнитогорск.
— Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это, прежде всего, жильцы двух подъездов, подъезда номер 7 и номер 8, это 101 семья, им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем, — сказал Медведев во время видеосвязи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
По его словам, площадь нового жилья будет зависеть от того, насколько большими были квартиры в доме, где произошло обрушение. Медведев получил выделить деньги "как можно быстрее".
Ранее сообщалось, что дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд, признали безопасным для проживания.
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