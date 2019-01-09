"В детский дом поедешь, тварь". Москвичка сняла видео издевательств над сыном

На опубликованных кадрах на теле ребёнка видны кровавые подтёки. Сообщается, что малыш живёт в антисанитарных условиях.

В соцсетях появилась запись жестокого обращения горе-мамаши со своим ребёнком. На опубликованных в Сети кадрах малыш сидит в ванной, а женщина кричит на него, угрожая сдать в детский дом и называя "твариной". При этом на теле ребёнка видны кровоподтёки.

— В детский дом в понедельник поедешь, тварь. Всё в ***, и кофта, всё в ***, тварина, — кричит мама малыша, не стесняясь в выражениях.

Пользователи соцсетей, уверяющие, что знают семью, сообщают, что однажды ребёнок 27-летней москвички более суток пробыл в манеже без постельного белья.

Как рассказал знакомый с ситуацией в семье источник агентства РИА ФАН, семью уже проверяли на предмет исполнения родителями своих обязанностей. Там двое детей. У младшего ребёнка паралич руки — последствие родовой травмы.

— Семью проверяли и сотрудники социальных служб, и полиция, причём несколько раз, но никаких претензий не возникало, — рассказал собеседник агентства.

Родители ребёнка утверждают, что вот уже два года их травят в соцсетях. Отмечается, что они обращались к правоохранителям с просьбой прекратить травлю со стороны неизвестных, однако уголовное дело возбуждено не было.

Лайф сегодня также рассказывал о ситуации в Одесской области, где мать заявила, что малыша избила его пьяная няня.