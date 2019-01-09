Эксперт рассказал, почему не стоит ждать резкого роста цен на бензин

За счёт сдерживающих элементов на внутреннем рынке компаниям удастся регулировать стоимость.

Россиянам не стоит опасаться резкого роста цен на бензин, так как на рынке существуют сдерживающие элементы. Об этом Лайфу рассказал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Эксперт напомнил, что согласно договорам, которые были заключены между представителями отрасли и государством, предполагался рост цен в январе как следствие увеличения НДС. Помимо этого, 1 января выросли акцизы на бензин 5-го класса и дизельное топливо. Однако это несильно скажется на автомобилистах.

— Ключевой элемент новой конструкции — это так называемый демпфер, который также запускается 1 января 2019 года. Этот механизм будет служить таким универсальным инструментом для сдерживания цен на внутреннем рынке за счёт компенсации части потерь нефтяникам, — сказал Борисов.

Он отметил, что государство в любом случае достигло поставленных целей. Сам демпфер работает в две стороны: государство будет забирать себе в бюджет определённую часть суммы — и компании, таким образом, будут вынуждены держать цены на том уровне, который был оговорён в прошлом году.