Новогоднее обращение Путина возглавило рейтинг праздничного телеэфира

Большая часть российских телезрителей не стала изменять традиции и предпочла встретить 2019 год с напутственных слов главы государства.

Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина вновь стало самым рейтинговым событием праздничного эфира, а наибольшее количество зрителей, как и в предыдущие годы, смотрело его на Первом канале. Такие данные приводит в среду исследовательская компания Mediascope.

Так, 14,5% телезрителей задержались в последние минуты 2018 года на первой кнопке, а на "России-1" обращение президента посмотрели 12,2%.

— Суммарный рейтинг новогоднего обращения президента 31 декабря 2018 года находится примерно на уровне прошлых лет: он составил 43,5% среди всего населения страны, — приводит выдержку из исследования РИА "Новости".

Неизменной популярностью 31 декабря у российских телезрителей пользовались и советские кинофильмы. Пальма первенства досталась лирической комедии Меньшова "Любовь и голуби", которую показал Первый канал. На втором месте оказался киношный символ новогодней ночи "Ирония судьбы, или С лёгким паром", тоже показанный на Первом. Следом идут легендарные "Джентльмены удачи" (Первый канал) и, конечно, "Иван Васильевич меняет профессию" ("Россия-1").

Напомним, что в этом году в своём новогоднем обращении Владимир Путин пожелал соотечественникам быть милосердными, не забывать о родственниках и близких и всегда стремиться к своей мечте.

Кстати, весной прошлого года, выступая на медиафоруме ОНФ, Путин признался, что в новогоднюю ночь непременно смотрит обращение президента.