Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве полицейского в подмосковном Подольске дал признательные показания. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным СК, мужчина рассказал следователям обо всех обстоятельствах преступления. Он также подтвердил информацию о том, что родом из Республики Чувашия и ранее был судим за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что полицейского убили в Подольске во время бытового конфликта на почве ревности. Злоумышленник нанёс дознавателю один удар ножом в шею, от которого тот скончался. Преступник скрылся с места ЧП.