Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске дал признательные показания

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Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске дал признательные показания

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Подозреваемый в убийстве полицейского в подмосковном Подольске дал признательные показания. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

<p>Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске. Фото: © СК РФ</p>

По данным СК, мужчина рассказал следователям обо всех обстоятельствах преступления. Он также подтвердил информацию о том, что родом из Республики Чувашия и ранее был судим за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что полицейского убили в Подольске во время бытового конфликта на почве ревности. Злоумышленник нанёс дознавателю один удар ножом в шею, от которого тот скончался. Преступник скрылся с места ЧП.

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