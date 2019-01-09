Украина решила не регистрировать на выборах наблюдателей из России

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не намерено регистрировать на выборах президента страны наблюдателей из России.

Как пояснил Климкин на своей странице в "Фейсбуке", он направил письмо главе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением отправить наблюдательную миссию на выборы в Незалежной.

— Среди других вполне стандартных вещей [я] заметил, что МИД Украины не станет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей, — отметил он.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, такое решение является "необходимым".

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. В день начала избирательной кампании — 31 декабря 2018 года — ЦИК Незалежной ликвидировала все участки для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Украинский МИД объяснил эту меру "соображениями безопасности".