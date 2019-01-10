Во Франции снижается уровень поддержки "жёлтых жилетов"

Более трети граждан Пятой республики не одобряют протестного движения, а сразу 16% относятся к нему враждебно.

Во Франции снижается уровень поддержки населения к Движению жёлтых жилетов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe.

Отмечается, что с момента начала акций протеста это первое существенное снижение. Так, 31% граждан Пятой республики не одобряют протестного движения, а сразу 16% относятся к нему враждебно. Кроме того, 15% находятся в оппозиции к движению, а 9% заявили о своём безразличии к акциями протестов.

Также по данным исследования, 41% французов готов принять участие в дебатах, которые были предложены в качестве одного из ответов на протесты.

Как уже сообщал Лайф, беспорядки, охватившие крупные города Франции, начались в середине ноября. Десятки тысяч людей, одетых в жёлтые жилеты, требуют остановить повышение цен на топливо, а также отставки президента Эмманюэля Макрона.