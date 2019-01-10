Европарламент не признал новый президентский срок Мадуро

Ранее аналогичным образом поступил епископат Венесуэлы, а также 12 государств Америки, кроме Мексики.

Глава Европейского парламента Антонио Таяни объявил, что организация не собирается признавать президентский мандат Николаса Мадуро в Венесуэле, который вступает в должность в четверг. Об этом он сообщил в своём "Твиттере".

— Никакие ложные новости не отбелят диктатуру Мадуро. Мы не признаём режим. В Европейском парламенте мы находимся с венесуэльцами, которых каждый день унижает диктатура угнетением, нищетой и голодом. Венесуэла должна восстановить свободу и демократию с помощью чистых выборов, — говорится в сообщении.

Он также выложил видеозапись, на которой созванивается с Хуаном Гуайдо — венесуэльским политиком, ныне занимающим пост исполняющего обязанности председателя Национального собрания Венесуэлы, чтобы выразить ему поддержку в "демократической борьбе" против Мадуро.

Помимо этого, епископат Венесуэлы распространил заявление, в котором отказался признавать легитимным новый президентский срок Николаса Мадуро, поскольку "его режим не уважает конституционные гарантии и принципы достоинства народа".

Ранее Лайф сообщал, что по итогам ушедшего года уровень инфляции в Венесуэле достиг почти 1,7 миллиона процентов.