Fiat выплатит в США $700 млн по искам дизельного скандала

Почти половина этой суммы будет выплачена автовладельцам, которые не по своей вине загрязняли окружающую среду.

Автоконцерн Fiat Chrysler выплатит более 700 миллионов долларов по судебным искам, поданным против него за установку оборудования, которое фальсифицировало данные о вредных веществах в выхлопных газах, сообщает Reuters.

По данным агентства, большую часть, а именно 311 миллионов долларов, в качестве штрафа компания выплатит в пользу Министерства юстиции США, ещё 75 миллионов уйдут в пользу некоторых штатов, и ещё 280 миллионов будут выплачены автовладельцам для урегулирования иска о загрязнении окружающей среды.

Ситуация вокруг скандала с фальсификациями данных о вредных выхлопах начала развиваться в сентябре 2015 года, когда немецкая компания Volkswagen была заподозрена в установке "прошивки" на свои машины, занижающей данные. В результате чего концерн Volkswagen AG выплатил многомиллиардные штрафы в Италии и США. Позже аналогичные обвинения были предъявлены Audi, BMW, Nissan, а также концерну Fiat Chrysler.