Fiat выплатит в США $700 млн по искам дизельного скандала

Автоконцерн Fiat Chrysler выплатит более 700 миллионов долларов по судебным искам, поданным против него за установку оборудования, которое фальсифицировало данные о вредных веществах в выхлопных газах, сообщает Reuters.
По данным агентства, большую часть, а именно 311 миллионов долларов, в качестве штрафа компания выплатит в пользу Министерства юстиции США, ещё 75 миллионов уйдут в пользу некоторых штатов, и ещё 280 миллионов будут выплачены автовладельцам для урегулирования иска о загрязнении окружающей среды.
Ситуация вокруг скандала с фальсификациями данных о вредных выхлопах начала развиваться в сентябре 2015 года, когда немецкая компания Volkswagen была заподозрена в установке "прошивки" на свои машины, занижающей данные. В результате чего концерн Volkswagen AG выплатил многомиллиардные штрафы в Италии и США. Позже аналогичные обвинения были предъявлены Audi, BMW, Nissan, а также концерну Fiat Chrysler.
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