Трамп может пропустить форум в Давосе из-за приостановки работы правительства

Белый дом рассматривает возможность отмены визита Дональда Трампа на экономический форум в связи с приостановкой работы американского правительства из-за разногласий о бюджете страны, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, если демократам и республиканцам таки удастся преодолеть разногласия о возобновлении финансирования Правительства США к 22 января, то президент, скорее всего, поедет в Давос, но его визит будет очень сильно сокращён — примерно до 12 часов.

Впрочем, по информации журналистов, даже если споры в правительстве не уладятся, делегация Соединённых Штатов всё равно поедет на встречу, но возглавлять её, вероятнее всего, будет министр финансов Стивен Мнучин, а её численность будет сильно уменьшена.

Ранее сообщалось, что 22 декабря 2018 года работа некоторых правительственных учреждений США была приостановлена из-за отсутствия договорённости между демократами и республиканцами о бюджете страны на 2019 год, куда Трамп и его сторонники предлагают включить расходы на строительство барьера на границе с Мексикой.