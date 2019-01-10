Испания, Аргентина и Эквадор отказались присутствовать на инаугурации Мадуро

Ранее об отказе признать легитимность прошедших в стране выборов заявили 12 стран "Группы Лимы", а также епископат Венесуэлы.

Представители Испании, Аргентины и Эквадора не будут присутствовать на церемонии инаугурации переизбранного президента Николаса Мадуро в Венесуэле.

— Сегодня я объявил, что мы не будем отправлять официальную делегацию в Венесуэлу, — заявил президент Республики Эквадор в "Твиттере".

Помимо этого, аналогичные заявления сделали в испанском кабинете министров, а также в Министерстве иностранных дел Аргентины.

Ранее сообщалось, что Европарламент в лице его главы Антонио Таяни заявил, что не признаёт результаты выборов в Венесуэле, победителем которых стал Николас Мадуро. Аналогичное заявление сделал епископат страны, а также все страны "Группы Лимы" (12 государств Америки), кроме Мексики.