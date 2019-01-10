"Отрыжка пивника". Милонов резко раскритиковал творчество Шнурова

В частности, парламентарий выразил недовольство наличием нецензурной лексики в композициях лидера группы "Ленинград".

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов, комментируя инициативу певца Димы Билана ввести цензуру на эстраде, резко раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам Милонова, исполнители музыки с нецензурной лексикой и организаторы их концертов являются вредителями и "убийцами Пушкина".

— Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат. <…> Ну как страна может быть культурной, если Шнур поёт в Государственном Кремлёвском дворце? Это, извините меня, отрыжка пивника, — сказал он.

Напомним, что ранее российский певец Дима Билан заявил, что в музыке должны быть определённые рамки. Комментируя его предложение, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков в беседе с Лайфом предложил ввести возрастной ценз на музыку.

Добавим также, что ещё ранее на YouTube появился видеоролик, в котором депутат Госдумы Виталий Милонов исполняет рэп про запрет рэпа.