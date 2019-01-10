Полный багажник героина. ФСБ пресекла канал поставки наркотиков из Средней Азии

Наркодельцы были задержаны с поличным на территории лесного массива в Москве, вес изъятого составил 43 килограмма.

Федеральная служба безопасности России пресекла канал поставки наркотиков из Средней Азии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве отметили, что силовики провели многоэтапную операцию по пресечению деятельности группировки, которая занималась контрабандой героина из стран Центральной Азии в Россию.

Наркодельцы были задержаны с поличным на территории лесного массива в Москве. Запрещённые вещества были обнаружены в багажнике автомобиля. Вес изъятого составил не менее 43 кг.

В отношении задержанных лиц заведены уголовные дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Санкция предусматривает от 15 до 20 лет колонии.