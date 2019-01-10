Водопад из грязи. Появилось видео потопа в Тушинском тоннеле после обвала грунта

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Водопад из грязи. Появилось видео потопа в Тушинском тоннеле после обвала грунта

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места провала грунта, после которого подтопило Тушинский тоннель в Москве. Видно, как вода стекает на дорогу.

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В ЦОДД напоминают, что движение по тоннелю перекрыто. Специалисты призывают искать пути объезда, в частности по Ленинградскому шоссе.

На месте работают экстренные службы, чтобы оперативно устранить последствия подтопления. Ранее ТАСС сообщал, что площадь подтопления составила 50 квадратных метров.

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