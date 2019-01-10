Водопад из грязи. Появилось видео потопа в Тушинском тоннеле после обвала грунта

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места провала грунта, после которого подтопило Тушинский тоннель в Москве. Видно, как вода стекает на дорогу.

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

В ЦОДД напоминают, что движение по тоннелю перекрыто. Специалисты призывают искать пути объезда, в частности по Ленинградскому шоссе.

На месте работают экстренные службы, чтобы оперативно устранить последствия подтопления. Ранее ТАСС сообщал, что площадь подтопления составила 50 квадратных метров.