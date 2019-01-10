"Никто никого не наклонит". Лукашенко опроверг слухи об объединении с Россией

По его словам, готовности к этому нет ни в Москве, ни в Минске и президенты это обсуждали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи об объединении с Россией не идёт. Как сообщает БЕЛТА, об этом он сказал на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году.

— Много сейчас появилось вопросов в связи с Церковью на Украине об автокефалии нашей Церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе, — сказал Лукашенко.

По его мнению, к этому не готова и Россия, о чём якобы белорусскому президенту говорил российский коллега Владимир Путин.

— Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит, — добавил Лукашенко.

Напомним, что в новогоднем обращении Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность.