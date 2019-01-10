Движение по Волоколамскому шоссе, где затопило тоннель, восстановят завтра

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Движение по Волоколамскому шоссе, где затопило тоннель, восстановят завтра

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Движение по Волоколамскому шоссе, где затопило тоннель из-за провала грунта, восстановят завтра. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

— Мы полагаем, что в течение 6 часов сбросит воду. И потом ещё часа 2–3 понадобится, чтобы всё зачистить. К завтрашнему дню, полагаю, движение мы восстановим, — пояснил он.

Как уже сообщал Лайф, тоннель в столичном районе Тушино, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило после провала грунта. Движение перекрыто, при этом машин в момент инцидента в тоннеле не было. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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