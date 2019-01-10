Тушинский тоннель могло затопить из-за нарушений при строительстве в 2003 году

В центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено. Работают оперативные службы.

К затоплению Тушинского тоннеля могли привести нарушения при его строительстве в 2003 году. Об этом заявил журналистам заммэра Москвы Пётр Бирюков. Однако он подчеркнул, что это лишь одна из версий, которая требует отзыва от специалистов-проектировщиков.

— Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, всё может быть, поэтому специалисты будут изучать, — добавил Бирюков.

Тушинский тоннель сейчас: на месте ведутся аварийные работы. pic.twitter.com/ks3KCwITxO — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Напомним, что тоннель в столичном районе Тушино, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило после провала грунта. Движение перекрыто, при этом машин в момент инцидента в тоннеле не было. Лайф публиковал видео с места происшествия. Движение по этому участку восстановят лишь завтра, а пока водителей призывают выбирать маршруты объезда.

Также стало известно, что в ближайшее время будет организовано движение по временной схеме в районе Тушинского тоннеля: в область по Волоколамскому шоссе движение будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона "Спартак". Далее— по своей полосе. В центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено.