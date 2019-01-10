Додон пожаловался Медведеву на санкции России против Украины

Из-за ограничений со стороны Москвы молдавские поставщики не могут везти продукцию в РФ по украинским дорогам.

Ограничение в России на импорт некоторых товаров через территорию Украины окажет влияние на поставщиков из Молдавии. Об этом говорится в письме, которое президент Молдавии Игорь Додон направил главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

— Данное постановление создало риски для определённых групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, поскольку, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки, — пояснил Додон на своей странице в "Фейсбуке".

Вместе с тем он напомнил, что с этого года Россия отменила импортные пошлины на некоторые товары из Молдавии. Это овощи, фрукты, консервы, виноград и винодельческая продукция.

Напомним, что в России началась миграционная амнистия для молдавских граждан.