Томос об автокефалии вернули на Украину

Его пришлось возить в Стамбул для подписания членами синода из-за незавершённой процедуры оформления.

Томос об автокефалии новой неканонической украинской церкви вернули в эту страну из Стамбула. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко.

— Сегодня утром томос вернулся на Украину, и решением предстоятеля и благословением его святейшества сегодня он здесь, в Ровно, — сказал Порошенко в ходе визита в город Ровно.

Накануне этот документ был подписан членами Константинопольского синода в Стамбуле. Это была часть процедуры по его оформлению. Паузу в ней сделали ради того, чтобы пораньше показать оригинал на Украине. После этого томос "теряли" и "нашли" в Турции.