Члены синода Константинополя подписали томос об автокефалии на Украине

Это процедурный момент, который нужен для оформления документа по церковным правилам. Теперь томос вернут в Киев.

В Стамбуле члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины.

Ранее в Киеве пояснили, что согласно процедуре на документе должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в Синоде Константинопольского патриархата, утвердившем томос об автокефалии.

Как отмечает ТСН, теперь документ можно считать окончательно оформленным. Его в течение нескольких дней вернут на Украину, где томос уже успели на короткое время потерять.

5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской "новой Церкви". Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая УПЦ считает, что это приведёт к большему расколу в стране.