ОНФ проконтролирует расходы пожертвований пострадавшим в Магнитогорске

Инициатором создания сайта, где публикуется информация о пожертвованиях и их тратах, стал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Общероссийский народный фронт совместно с властями Челябинской области запустил сайт, где публикуется информация о пожертвованиях и их расходовании на нужды пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Инициатором создания такого ресурса стал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев. С предложением он обратился к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

По словам Развожаева, важно, чтобы каждый, кто жертвует деньги, понимал, на что они тратятся.

— Очень важно, чтобы основные средства помощи были непосредственно переданы пострадавшим либо использованы на согласованные ими цели, — сказал он.

Информация на сайте магнитогорск31.рф обновляется ежедневно на основании официальных банковских выписок.