Фигурантка "дела о мемах" Мотузная исключена из перечня экстремистов

Алтайская студентка Мария Мотузная, которая ранее обвинялась в экстремизме из-за картинок в социальной сети "ВКонтакте", исключена из перечня террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.
По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, исключение Мотузной из перечня значит то, что дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ в отношении девушки прекращено.
Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении статьи 282 Уголовного кодекса РФ за экстремизм.
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