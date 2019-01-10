Фигурантка "дела о мемах" Мотузная исключена из перечня экстремистов

Таким образом уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ в отношении девушки прекращено.

Алтайская студентка Мария Мотузная, которая ранее обвинялась в экстремизме из-за картинок в социальной сети "ВКонтакте", исключена из перечня террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.

По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, исключение Мотузной из перечня значит то, что дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ в отношении девушки прекращено.

Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении статьи 282 Уголовного кодекса РФ за экстремизм.