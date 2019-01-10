Роскомнадзор нашёл в материалах Би-би-си идеологию террористических организаций

К таким материалам, в частности, ведомство отнесло цитаты заявлений лидера ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади.

Роскомнадзор нашёл в материалах Би-би-си идеологические установки международных террористических организаций. Об этом сообщается на сайте РКН.

К таким материалам, в частности, регулятор отнёс цитаты заявлений лидера ИГИЛ* Абу Бакра Аль-Багдади.

В ведомстве отметили, что с 14 по 31 января будет проверяться ООО "Бритиш телевижн" (передаёт на территории РФ сигнал телеканала BBC World News) на предмет соблюдения требований в сфере телерадиовещания.

— Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства, — говорится в сообщении.

Сообщается, что компании 9 января был направлен запрос о предоставлении документов, которые подтверждают соблюдение требований закона об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. Нужные сведения компания должна предоставить до 16 января 2019 года.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству. По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, "давно пора". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что к британскому медиа накопилось "много вопросов".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.