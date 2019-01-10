Роспотребнадзор разъяснил сообщения о запрете приносить еду в школу

В ведомстве также подчеркнули, что предстоит детализировать, каким образом должен быть организован процесс питания в учебных заведениях.

Роспотребнадзор планирует уточнить, какие продукты смогут приносить учащиеся в общеобразовательные учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

— Учитывая, что документ выставлен на обсуждение, эта норма будет детализирована, т.е. планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома, — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что предстоит решить, как лучше организовать процесс питания в школах. В Роспотребнадзоре отметили, что данная норма не нова и она уже была прописана в регламентах.

Напомним, Роспотребнадзором был разработан документ, согласно которому российским школьникам могут запретить брать еду из дома.