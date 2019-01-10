Может умереть. Ветеринары разыскивают мужчину, которого укусила бешеная собака

Собаку привезла к ветеринарам женщина, обнаружив её сбитой на дороге. В связи с тем, что клиника находится на верхних этажах, она попросила мужчину поднять животное наверх. В тот момент оно и укусило своего "спасителя".

Ветеринары подмосковной клиники разыскивают мужчину, который принёс в больницу сбитую на дороге собаку. Животное укусило своего "спасителя", но тот даже не подозревает, что он может умереть, поскольку пёс оказался больным бешенством. Видеоролик с камер наблюдения, по которому можно обозначить мужчину, опубликован на официальной странице клиники в "Фейсбуке".

Как пишет МК, инцидент произошёл сегодня, 10 января, около 12 часов дня. Мужчина был одет в тёмный комбинезон и серую шапку. По словам администратора медицинского учреждения, сбитую собаку обнаружила одна женщина и, уложив пса в машину, отправилась к ветеринарам.

— Ветеринарные кабинеты у нас находятся на втором этаже, поэтому женщина попросила случайного прохожего поднять собаку наверх. Это был парень на вид лет 30. Он вместе с ребёнком припарковался на серебристом пикапе у соседнего магазина. Пока мужчина нёс раненого пса, тот укусил его в руку до крови, — сказала представительница клиники.

Животное, к сожалению, спасти не удалось. Собаке успели лишь обработать раны, а операцию не начали. Анализы показали у животного бешенство. Врачи, которые имели контакт с ним, были сразу привиты, а вот мужчина только промыл и перевязал рану после укуса.

Врачи просят всех, кому знаком мужчина на видео, сообщить ему о произошедшем.