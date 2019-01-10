Косметологи назвали главную опасность, которую несёт обычный шарф

Всё дело в том, что незаменимый зимний аксессуар необходимо стирать так же часто, как и остальную повседневную одежду, иначе вы обязательно столкнётесь с акне.

Дерматолог и косметолог британского медицинского центра Woodford Medical доктор Мерин Паттерсон (Meryn Patterson) сообщила, что нестираная необходимая зимняя вещь — шарф — может причинить вред здоровью. Об этом сообщает Daily Mail.

Нерегулярная стирка этого аксессуара, по словам врачей, приводит к закупорке пор, появлению прыщей на подбородке, шее, спине или груди. Как отметила Паттерсон, шарф нужно стирать так же часто, как и остальную повседневную одежду.

— Если вы надеваете обтягивающую одежду во второй раз, предварительно не постирав её, вы рискуете заработать прыщи из-за оставшегося на ней пота и постоянного соприкосновения с кожей, — сказала она.

Вещи из синтетических материалов, как заверила косметолог, ещё больше усугубляют ситуацию, а хлопковые, наоборот, позволяют поту испаряться быстрее.