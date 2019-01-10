В Конгрессе США предложили вводить санкции против тех, кто помогает Сирии

Члены Конгресса США представили проект закона, который предусматривает возможность введения санкций против лиц, которые "осознанно предоставляют финансовую, материальную или технологическую помощь сирийскому правительству". Об этом сообщает RT.
В том числе речь идёт о продаже товаров, предоставлении услуг, технологий и информации для добычи полезных ископаемых.
Под санкциями подразумевается блокировка имущества в США, запрет на посещение Штатов.
Ранее в Сенате США заблокировали другой закон о санкциях — против России, Ирана и Сирии.
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