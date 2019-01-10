Они нас не понимают. Кинокритик объяснил появление "Пугачёвой" в сериале Netfliх

По мнению Игоря Игрицкого, типаж героини при создании сериала могли выбрать по фотографии Примадонны.

Кинокритик Игорь Игрицкий в комментарии Лайфу рассказал, случайно ли по его мнению для героини нового сериала Netflix был использован образ советской, российской певицы Аллы Пугачёвой. Невероятную схожесть героини фильма и Примадонны сразу отметили пользователи соцсетей.

— Для американцев Россия — совершенно закрытая страна, это нам кажется, что они только и делают, что про нас думают. На самом деле, они не понимают, что у нас происходит, кто у нас играет, они не знают никаких наших актёров, а Алла Борисовна Пугачёва, в каком-то смысле, является лицом как минимум русской попсы, эстрады, — заявил критик.

По мнению Игрицкого, придумывавший грим художник мог увидеть обложку одного из альбомов Пугачёвой или фильм с Примадонной, после чего был выбран схожий образ. Кинокритик отметил очевидность использования причёски Пугачёвой в облике героини.

— В принципе, актриса, она даже когда без грима, в каком-то ракурсе немножко похожа на Пугачёву, то есть она с таким типажом, как они себе представляют славянских женщин. Я думаю, что, скорее всего, ткнули в фотографию, сказали "давайте сделаем такой тип", — пояснил Игрицкий.

Ранее пользователи Сети обратили внимание на схожесть героини сериала "Матрёшка" и Аллы Пугачёвой.