Сервис хоть куда. На Украине пассажиров поезда залило кипятком

Во время остановки состава во Львове с потолка в одном из вагонов потекла горячая вода.

На Украине пассажиров поезда Ужгород — Одесса залило кипятком, сообщает портал "Без табу".

Как отмечается, во время остановки состава во Львове с потолка в одном из вагонов потекла горячая вода.

Сотрудники поезда объяснили, что во время заправки в баки налили слишком много воды.

— Сейчас вагон перестанет заливать, просто стекают излишки воды, — заявил проводник вагона.

Пассажиры, чей багаж пострадал от потопа, считают, что поезд попросту давно нужно списать, поскольку он разваливается на ходу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что пассажирский поезд, следовавший из украинского города Рахов в Киев, около пяти часов простоял в поле в Тернопольской области.