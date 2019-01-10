Перестать спекулировать. Врио главы Сахалинской области высказался по теме Курил

Он подчеркнул, что жители региона против передачи российских земель соседнему государству.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал обсуждение вопроса о претензиях Японии на российские Южные Курилы.

— Курильские острова — это российская земля. Это очевидно. Я знаю мнение жителей Сахалинской области — они категорически против каких-либо территориальных изменений, — приводит его слова "Газета.Ru".

Лимаренко добавил, что жители региона против передачи земель Японии. Более того, такой вопрос в повестке вообще не стоит.

— И надо перестать спекулировать на этой теме, — заключил врио главы области.

Напомним, накануне в МИД был вызван посол Японии из-за заявлений властей этой страны по поводу возможности передачи Курил. А в Госдуме сегодня предложили законодательно прописать запрет на отчуждение островов от России.