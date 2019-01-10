Глава МИД Германии заявил о скором визите в Россию

Хайко Маас добавил, что отношения с Москвой — это ключевой элемент восточноевропейской политики.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о своих планах посетить Россию с деловым визитом и отметил важность отношений с РФ, сообщает ТАСС.

— В скором времени я снова отправлюсь в Россию, — сказал он на новогоднем приёме Восточного комитета германской экономики.

При этом, по словам министра, отношения с Москвой являются ключевыми в восточноевропейской политике, поскольку "без России решение конфликтов невозможно".

Возможно, одной из тем в ходе предстоящего визита станет ДРСМД, о котором не так давно Маас давал интервью немецкой газете Welt am Sonntag.