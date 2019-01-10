Партия "Наши" выдвинула кандидата в президенты Украины

Украинская политическая партия "Наши" по итогам прошедшего голосования выдвинула кандидатом на пост президента своего лидера Евгения Мураева, сообщается в официальном "Фейсбуке" партии.

— На официальном съезде политической партии "Наши", который был созван для принятия решения о выдвижении кандидата на пост президента Украины, единогласно поддержана кандидатура Евгения Мураева, — говорится в сообщении.

По словам новоиспечённого кандидата, активная часть его предвыборной кампании начнётся только 1 февраля, главной целью будет выстраивание баланса между ветвями власти и защита прав украинцев. В ближайшем будущем он должен будет подать документы в ЦИК для регистрации.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. При этом, как ранее сообщалось, украинская сторона отказалась регистрировать российских наблюдателей.