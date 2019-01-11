СМИ: В России приступили к разработке концепции лунного корабля "Союз"

Предварительно рассматривается схема полёта, при которой старт будет выполняться с орбиты МКС.

Госкорпорация "Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" начали разработку концепции новой транспортной системы для выполнения пилотируемых полётов на Луну с использованием корабля "Союз". Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что первое рабочее состояние по данному вопросу состоялось 10 января.

Предварительно рассматривается схема полёта, согласно которой стартовать корабль будет с орбиты МКС.

— Перелётный модуль новой системы будет состоять из спецверсии корабля "Союз МС" и разгонного блока, которые будут доставляться к МКС двумя запусками ракет-носителей "Союз-2.1а", — отметил источник, добавив, что перелётный модуль будет собираться в космосе.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что NASA попросило российскую госкорпорацию создать версию космического корабля "Союз" для полётов на Луну.