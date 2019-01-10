США попросили Россию переделать "Союз" для полётов на Луну

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США попросили Россию переделать "Союз" для полётов на Луну

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Фото: Роскосмос

Предполагается, что это будет вторая резервная космическая транспортная система.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что NASA попросило российскую госкорпорацию создать версию космического корабля "Союз" для полётов на Луну.

— Просят разработать версию "Союз", который мог бы работать до Луны и обратно, с тем чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему, — сказал он в интервью "России-24".

Ранее Рогозин сообщил о намерении NASA продолжить отправлять астронавтов к Международной космической станции на российских "Союзах".

Напомним также, что в прошлом году один из "Союзов" оказался в центре скандала. В космосе в нём обнаружили дыру. Это событие даже было включено в десять важнейших за год в отрасли.

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