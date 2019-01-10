США попросили Россию переделать "Союз" для полётов на Луну

Предполагается, что это будет вторая резервная космическая транспортная система.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что NASA попросило российскую госкорпорацию создать версию космического корабля "Союз" для полётов на Луну.

— Просят разработать версию "Союз", который мог бы работать до Луны и обратно, с тем чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему, — сказал он в интервью "России-24".

Ранее Рогозин сообщил о намерении NASA продолжить отправлять астронавтов к Международной космической станции на российских "Союзах".

Напомним также, что в прошлом году один из "Союзов" оказался в центре скандала. В космосе в нём обнаружили дыру. Это событие даже было включено в десять важнейших за год в отрасли.