В России начали продавать яйца "девятками"

Пользователи соцсетей нашли в российских магазинах необычные упаковки куриных яиц — вместо привычного десятка их девять. Яйца расфасованы в три ряда по три штуки.

На необычную коробку обратил внимание пользователь Pikabu.ru. Стоит такая продукция 64,90 рубля.

Производитель указал точное количество яиц, но многие пользователи высказались против таких коробок. Они также предложили торговым сетям и магазинам указывать не только стоимость упаковки продукта, но и цену за килограмм, литр или штуку.

Пост на Pikabu собрал уже более 1600 комментариев.

Ранее Росстат сообщил, что яйца стали одним из товаров, которые в 2018 году сильнее всего ударили по кошельку среднестатистического россиянина. Так, куриные яйца подорожали на 25,9%. Также в списке сахар, мясо и птица, хлебобулочные изделия.