Немцы признались в нелюбви к русским туристам

Во время отпуска туристы из Германии меньше всего хотят оказаться рядом с отдыхающими россиянами или британцами, сообщает Die Welt.

По данным платформы ab-in-den-urlaub, проводившей опрос, около 60% немцев не могут насладиться отдыхом из-за слишком шумных русских соседей, ещё 56% считают, что россияне слишком любят выпивать, 38% недовольны грубым поведением наших соотечественников, ещё 24% пожаловались на чрезмерную любовь граждан России к селфи.

Второе место в этом антирейтинге досталось туристам из Великобритании, которые, по мнению немцев, очень сильно увлекаются распитием алкоголя в любых местах. В пример приводится испанский курорт Магалуф, где периодически можно наблюдать целые толпы качающихся без волн англичан.

В издании отмечают, что это обвинение зачастую подтверждается многочисленными дебошами англичан в самолётах и поездах, из-за чего периодически приходится высаживать буянов. Кроме того, немцев раздражает британская привычка "завоёвывать лежаки".

Ранее Лайф сообщал, что эксперты выяснили, как россияне относятся к соотечественникам за рубежом.