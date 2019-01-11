Горку из нечистот в Приамурье обязали убрать в течение двух дней

Горку из нечистот в селе Чигири Амурской области обязали убрать в течение двух дней. Об этом РИА "Новости" рассказали в администрации Благовещенского района.
Управляющая компания должна будет провести до 12 января уборку наледи. В органах власти также сообщили, что направили претензию в адрес организации, а в прокуратуру Благовещенского района и Государственную жилищную инспекцию Амурской области — обращение о принятии мер по аннулированию лицензии УК.
В скором времени жители многоквартирных домов выберут новую управляющую компанию.
Ранее Лайф рассказывал, что в селе Чигири Амурской области рядом с элитными коттеджами образовалась зимняя горка из замёрзших нечистот.
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