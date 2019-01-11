Горку из нечистот в Приамурье обязали убрать в течение двух дней

Также управляющей компании направили претензию, и её лицензию теперь могут аннулировать.

Горку из нечистот в селе Чигири Амурской области обязали убрать в течение двух дней. Об этом РИА "Новости" рассказали в администрации Благовещенского района.

Управляющая компания должна будет провести до 12 января уборку наледи. В органах власти также сообщили, что направили претензию в адрес организации, а в прокуратуру Благовещенского района и Государственную жилищную инспекцию Амурской области — обращение о принятии мер по аннулированию лицензии УК.

В скором времени жители многоквартирных домов выберут новую управляющую компанию.

Ранее Лайф рассказывал, что в селе Чигири Амурской области рядом с элитными коттеджами образовалась зимняя горка из замёрзших нечистот.