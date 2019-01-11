Два бензовоза провалились под лёд в Якутии — видео

Предварительно, водители большегрузов проигнорировали дорожные знаки об ограничении массы в 30 тонн.

Два бензовоза провалились под лёд на федеральной трассе "Колыма" в Томпонском районе Якутии. О ЧП сообщает пресс-служба главного республиканского управления МЧС России.

Инцидент случился в 16 километрах от села Мегино-Алдан 10 января около 21:00 по местному времени (15:00 мск). При этом произошла утечка дизельного топлива, устанавливаются её объём и площадь разлива.

Спасатели уточнили, что один из грузовиков был гружён дизтопливом свыше 26 тонн, второй — более 25 тонн. Вес одного бензовоза составляет около 15 тонн.

По предварительным данным, водители большегрузов проигнорировали требования дорожных знаков об ограничении массы в 30 тонн, которые установлены при заезде на ледовый автозимник.