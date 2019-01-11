Автобус с иностранцами попал в ДТП на Кубе, есть погибшие

По словам очевидцев, водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, когда пошёл на обгон.

Как минимум семь человек погибли, ещё 33 получили ранения в результате опрокидывания автобуса в провинции Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает местный портал Juventud Rebelde.

Авария произошла в четверг, 10 января, днём. Очевидцы отмечают, что транспортное средство компании Vía Azul, где находилось 40 человек, в том числе 22 иностранца, опрокинулось в результате того, что водитель потерял управление, когда обгонял другое транспортное средство.

Водитель же заявил, что ехал на низкой скорости и не взаимодействовал с другими транспортными средствами, а контроль потерял из-за того, что дорожное покрытие было очень мокрым.

Пострадавшие, в числе которых двое детей, госпитализированы.