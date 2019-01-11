Опасный император. "Росконтроль" нашёл кишечную палочку в тортах "Наполеон"

Проверку и рекомендацию к покупке получила только одна торговая марка, остальные были внесены в чёрный список.

В лабораторию "Росконтроля" отправились торты "Наполеон" пяти торговых марок: "Фили бейкер", "Добрынинский кондитерский комбинат", "Кондитерская фабрика Венский цех", MIREL, "У Палыча". И только один бренд достойно прошёл проверку и был рекомендован к покупке, в остальных были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение присутствия дрожжей.

Требованиям безопасности, как сообщается на сайте организации, соответствует только торт торговой марки "У Палыча" — он не содержит подсластителей ацесульфама калия, сахарина и других незаявленных ингредиентов.

Остальные заявленные бренды отправились в чёрный список "Росконтроля". Причиной тому стало наличие в них кишечной палочки и дрожжей. В образцах "Фили бейкер" и MIREL обнаружили подсластитель сахарин, который не допускается для данного вида продукции. Если говорить о креме, то молоком пахнет лишь в продукте рекомендованного к покупке бренда.

— Классическая рецептура крема торта "Наполеон" предусматривает использование сливочного масла для изготовления коржей, а также молочного компонента (это может быть сгущённое молоко с сахаром или молоко, сливки, сливочное масло) для заварного крема. Количество коржей — около 10, — заметили эксперты.

К слову о коржах: в четырёх торговых брендах, которые были занесены в чёрный список, их количество колеблется от двух до пяти. "У Палыча" — 12.