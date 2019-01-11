Производитель объяснил появление "девятка" яиц в российских магазинах

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Производитель объяснил появление "девятка" яиц в российских магазинах

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В компании рассказали, что у них есть упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать, по восемнадцать, по двадцать и тридцать яиц.

Появление "девятка" яиц на прилавках российских магазинов не связано с повышением цен или маркетинговыми ходами производителя. Об этом рассказали представители птицефабрики "Вараксино" в беседе с изданием URA.RU.

Собеседник издания подчеркнул, что не знает, кто и для чего распространяет информацию о том, что компания сделала такую коробку в связи с повышением цен.

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— У нас есть упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать и по восемнадцать яиц, по двадцать и тридцать яиц, — рассказали на птицефабрике.

По словам собеседника, яйца в такой коробке заказывала торговая сеть из Санкт-Петербурга, но с какой целью — неизвестно.

Как ранее писал Лайф, пользователи соцсетей обратили внимание на необычную упаковку яиц, которую прозвали "девятком".

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